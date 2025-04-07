Жители города Шуша получили множество вакансий

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провело в городе Шуша очередную ярмарку труда.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в министерстве.

На ярмарке были представлены вакансии, в том числе на должности руководителя группы по безопасности, садовника, коменданта, электрика и другие. Жителям предоставили информацию о доступных вакансиях и соответствующих должностных обязанностях.

"Были приняты и рассмотрены резюме претендентов, проведена регистрация подходящих кандидатов.

Участникам мероприятия также была предоставлена информация об активных программах занятости, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях",- говорится в сообщении ведомства.