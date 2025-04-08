В Баку у 9-летнего ребёнка обнаружили пуговицу в легких

В Баку 9-летнему мальчику успешно провели операцию по извлечению инородного предмета из лёгких.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, инцидент произошёл с учеником из Загатальского района - Исламом Гурбановым. Во время игры с одноклассниками он случайно проглотил пуговицу, но решил не рассказывать об этом родителям.

Через некоторое время у ребёнка появились проблемы со здоровьем. После рентгеновского обследования врачи ошибочно поставили диагноз "простуда" и назначили соответствующее лечение, не подозревая о реальной причине недомогания. Позднее, в разговоре с матерью, мальчик признался, что проглотил металлический предмет.

После этого его доставили в частную клинику в столице, где врачи провели операцию по удалению инородного тела из дыхательных путей. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и ребёнка отпустили домой для дальнейшего восстановления.