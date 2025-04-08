Некоторые мужчины в Азербайджане могут досрочно выйти на пенсию

В пенсионном законодательстве Азербайджана предусмотрены определённые критерии, в соответствии с которыми некоторые мужчины могут выйти на пенсию раньше 65 лет.

Интересно, какие мужчины получают право на пенсию до достижения 65-летнего возраста?

Как передает Day.Az, директор Департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты населения Рашад Мехдили в интервью Bizim.Media перечислил категории мужчин, для которых предусмотрено снижение пенсионного возраста:

"Например, в случаях, когда женщина умерла (или признана умершей либо без вести пропавшей по решению суда, вступившему в законную силу), лишена родительских прав по решению суда или брак с ней расторгнут, и в результате ребёнок (дети), включая усыновлённых или взятых под опеку детей, оставшихся без попечения родителей либо потерявших их, оказался под опекой мужчины - то при условии, что детям не исполнилось восьми лет, если у мужчины пятеро или более детей либо ребёнок с установленной инвалидностью, пенсионный возраст для него уменьшается на 5 лет. Кроме того, мужчины, проработавшие не менее 12 лет и 6 месяцев на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда, которые дают право на льготное пенсионное обеспечение, при наличии на индивидуальном счёте накоплений, обеспечивающих минимальную пенсию, могут выйти на пенсию по возрасту независимо от страхового стажа. При отсутствии таких накоплений требуется 25 лет общего страхового стажа, при этом пенсионный возраст также снижается на 5 лет", сообщил он.

Рашад Мехдили также отметил, что в ряде случаев пенсионный возраст может быть снижен на 15 лет: