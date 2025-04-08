Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. К вечеру возможны кратковременные дожди, усиление ветра.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 15-18° тепла.

Начиная с некоторых северных и западных районов Азербайджана, временами прогнозируются осадки, возможны грозы. В отдельных местах ожидаются ливни, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днём - 17-22° тепла. В горах ночью ожидается 2-7° тепла, днём - 7-12° тепла.