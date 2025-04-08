https://news.day.az/society/1743119.html В бакинском парке убита женщина В Сураханском районе Баку было совершено убийство. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла 7 апреля около 19:00 в парке на улице А.Мехбалыева в поселке Гарачухур, где была убита женщина. Погибшей оказалась Севиндж Тофиг кызы Магеррамова 1986 года рождения.
В бакинском парке убита женщина
В Сураханском районе Баку было совершено убийство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла 7 апреля около 19:00 в парке на улице А.Мехбалыева в поселке Гарачухур, где была убита женщина.
Погибшей оказалась Севиндж Тофиг кызы Магеррамова 1986 года рождения.
В связи с преступлением задержан ее супруг, Натиг Закир оглу Магеррамов 1980 года рождения
Предполагается, что убийство было совершено на почве ревности.
По факту происшествия прокуратура Сураханского района возбудила уголовное дело, расследование продолжается.
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