В бакинском парке убита женщина

В Сураханском районе Баку было совершено убийство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла 7 апреля около 19:00 в парке на улице А.Мехбалыева в поселке Гарачухур, где была убита женщина.

Погибшей оказалась Севиндж Тофиг кызы Магеррамова 1986 года рождения.

В связи с преступлением задержан ее супруг, Натиг Закир оглу Магеррамов 1980 года рождения

Предполагается, что убийство было совершено на почве ревности.

По факту происшествия прокуратура Сураханского района возбудила уголовное дело, расследование продолжается.