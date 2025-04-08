В Азербайджане продезинфицируют ряд автобусных остановок

В Баку начаты работы по капитальной очистке, дезинфекции, дезинсекции и дератизации автобусных остановок, перил, дорожных и пешеходных знаков, тумб, делиниаторов, велосипедных ограждений, а также зданий и сооружений, которые находятся на балансе Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Как передает Day.Az, AYNA уже приступило к выполнению данных мероприятий.

Компания Green Cleaning была назначена для выполнения работ, и с ней заключён контракт. Стоимость указанных работ составит 1 129 850 манатов.