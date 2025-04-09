https://news.day.az/society/1743472.html Во дворе бакинской школы появилось жилое здание - ФОТО Во дворе средней школы №257, расположенной в Хатаинском районе Баку, было возведено жилое здание, примыкающее к воротам школьной территории. Как передает Day.Az, информация об этом появилась на странице Baki Gundeliyi в Facebook.
Во дворе бакинской школы появилось жилое здание - ФОТО
Во дворе средней школы №257, расположенной в Хатаинском районе Баку, было возведено жилое здание, примыкающее к воротам школьной территории.
Как передает Day.Az, информация об этом появилась на странице Baki Gundeliyi в Facebook.
Как сообщается, на этапе начала строительства родителям учащихся заявили, что на территории будет построен новый корпус школы. Однако впоследствии стало известно, что вместо учебного объекта во дворе появилось жилое здание.
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