Во дворе бакинской школы появилось жилое здание

Во дворе средней школы №257, расположенной в Хатаинском районе Баку, было возведено жилое здание, примыкающее к воротам школьной территории.

Как передает Day.Az, информация об этом появилась на странице Baki Gundeliyi в Facebook.

Как сообщается, на этапе начала строительства родителям учащихся заявили, что на территории будет построен новый корпус школы. Однако впоследствии стало известно, что вместо учебного объекта во дворе появилось жилое здание.