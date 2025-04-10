В некоторых частях Азербайджана завершены выплаты пенсий

Сегодня в Баку и Сумгайыте, а также в Абшеронском районе были выплачены пенсии за апрель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пенсии уже перечислены на банковские счета пенсионеров.

Отмечается, что в других регионах выплаты пенсий будут осуществляться поэтапно с 20 по 28 апреля.