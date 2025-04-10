https://news.day.az/society/1743663.html В некоторых частях Азербайджана завершены выплаты пенсий Сегодня в Баку и Сумгаите, а также в Абшеронском районе были выплачены пенсии за апрель. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пенсии уже перечислены на банковские счета пенсионеров. Отмечается, что в других регионах выплаты пенсий будут осуществляться поэтапно с 20 по 28 апреля.
В некоторых частях Азербайджана завершены выплаты пенсий
Сегодня в Баку и Сумгайыте, а также в Абшеронском районе были выплачены пенсии за апрель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пенсии уже перечислены на банковские счета пенсионеров.
Отмечается, что в других регионах выплаты пенсий будут осуществляться поэтапно с 20 по 28 апреля.
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