https://news.day.az/society/1743680.html В Ясамальском районе экстренно выключили газ В Ясамальском районе Баку произошло повреждение газопровода, в результате чего газоснабжение было экстренно приостановлено. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Azəriqaz. По данным ведомства, инцидент произошёл утром 10 апреля в районе озера Ганлыголь.
В Ясамальском районе экстренно выключили газ
В Ясамальском районе Баку произошло повреждение газопровода, в результате чего газоснабжение было экстренно приостановлено.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Azəriqaz.
По данным ведомства, инцидент произошёл утром 10 апреля в районе озера Ганлыголь. С 10:25 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ было временно отключено газоснабжение.
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