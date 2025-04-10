В Ясамальском районе экстренно выключили газ

В Ясамальском районе Баку произошло повреждение газопровода, в результате чего газоснабжение было экстренно приостановлено.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Azəriqaz.

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 10 апреля в районе озера Ганлыголь. С 10:25 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ было временно отключено газоснабжение.