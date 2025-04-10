В Гарадагском и Абшеронском районах обнаружены военные боеприпасы

На горячую телефонную линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Алят Гарадагского района города Баку и в селе Фатмаи Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Согласно информации, после принятия соответствующих мер безопасности на территории сотрудниками правоохранительных органов, мобильной группой были изъяты - 1 артиллерийский снаряд, 4 ручные гранаты РГД-5, 4 взрывных устройства УЗРГМ.

"Во время дополнительных поисков на месте происшествия и в непосредственной близости от него других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было",- говорится в сообщении ведомства.