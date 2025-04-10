Министерства и вузы могут перенести из Баку?

Для решения проблемы пробок в Баку ряд государственных учреждений и университетов, расположенных в центре города, может быть перенесён за его пределы или в регионы.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат парламента Вугар Искендеров в интервью порталу Ajans.

По его словам, пробки характерны для мегаполисов с высокой плотностью населения, и Баку уже много лет сталкивается с этой проблемой. Хотя государственные структуры предпринимают шаги по её устранению, город продолжает расти, увеличивается число жителей и автомобилей, что усугубляет транспортную ситуацию.

Одной из причин заторов, по мнению депутата, является размещение в самом центре столицы множества министерств, государственных учреждений и высших учебных заведений. Он отметил, что в международной практике существует опыт переноса подобных объектов на окраины или в регионы. В качестве возможного решения он предложил рассмотреть вариант перемещения, например, Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, ряда агентств и университетов.

Вугар Искендеров подчеркнул, что реализация таких мер потребует значительных финансовых вложений, а процесс может быть длительным. Тем не менее, он считает, что это вполне осуществимо и может стать эффективным шагом в разгрузке городского трафика. Искендеров также добавил, что во многих странах университеты располагаются в кампусах, где студенты учатся и одновременно проживают, и подобный подход стоит изучить и применить в Баку.