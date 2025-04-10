https://news.day.az/society/1743760.html В центре Баку такси вылетело с моста и приземлилось на автомобили - ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО - ФОТО Сегодня в центре столицы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, кадры которого распространились в сети. Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке проспекта Гейдара Алиева, проходящем под мостом "Багиров". Автомобиль марки BYD выехал с боковой дороги, пробил ограждение и сорвался в сторону тоннеля.
В центре Баку такси вылетело с моста и приземлилось на автомобили - ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО - ФОТО
В центре Баку произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие, кадры которого распространились в сети.
Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке проспекта Гейдара Алиева, проходящем под мостом "Багиров". Автомобиль марки BYD (такси Bolt), выехал с боковой дороги, пробил ограждение и сорвался в сторону тоннеля.
В результате машина упала на автомобиль марки Ford, перевернув его, а также задела несколько других транспортных средств, двигавшихся по своей полосе.
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