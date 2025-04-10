В центре Баку такси вылетело с моста и приземлилось на автомобили

В центре Баку произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие, кадры которого распространились в сети.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на участке проспекта Гейдара Алиева, проходящем под мостом "Багиров". Автомобиль марки BYD (такси Bolt), выехал с боковой дороги, пробил ограждение и сорвался в сторону тоннеля.

В результате машина упала на автомобиль марки Ford, перевернув его, а также задела несколько других транспортных средств, двигавшихся по своей полосе.