https://news.day.az/society/1743773.html TƏBİB о пострадавших в результате шокирующего ДТП в центре Баку - ВИДЕО В Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева 10 апреля в 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, с места аварии в Сабунчинский медицинский центр были доставлены женщина 1976 года рождения и мужчина 1974 года рождения.
TƏBİB о пострадавших в результате шокирующего ДТП в центре Баку - ВИДЕО
В Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева 10 апреля в 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, с места аварии в Сабунчинский медицинский центр были доставлены женщина 1976 года рождения и мужчина 1974 года рождения. У женщины диагностировали ушиб грудной клетки. После оказания необходимой медицинской помощи и в связи с удовлетворительным состоянием, она была отпущена домой на амбулаторное лечение.
У мужчины зафиксирована резаная рана левого колена. В настоящий момент он остаётся под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.
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