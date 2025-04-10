TƏBİB о пострадавших в результате шокирующего ДТП в центре Баку

В Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева 10 апреля в 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, с места аварии в Сабунчинский медицинский центр были доставлены женщина 1976 года рождения и мужчина 1974 года рождения. У женщины диагностировали ушиб грудной клетки. После оказания необходимой медицинской помощи и в связи с удовлетворительным состоянием, она была отпущена домой на амбулаторное лечение.

У мужчины зафиксирована резаная рана левого колена. В настоящий момент он остаётся под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.