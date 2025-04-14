МЧС предупредило население

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в ближайшие дни, сообщает Day.Az.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ряде регионов страны прогнозируются нестабильные погодные условия, сопровождающиеся периодическими осадками. В отдельных районах возможны сильные ливни, грозы, шквалистый ветер, сели и паводки в горных реках.

В связи с этим МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. Гражданам советуют держаться подальше от зон, подверженных селей и паводков, и при возникновении угрозы немедленно подниматься на возвышенные участки.

Во время сильного ветра рекомендуется избегать близости к временным и неустойчивым конструкциям, рекламным щитам, проводам, столбам и высоким деревьям. Ветреная погода также значительно осложняет тушение пожаров, поэтому в такие дни важно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям маломерных судов напоминается, что при неблагоприятных условиях выход в море запрещён.

Также даны рекомендации по поведению во время грозы. В частности, следует отключать электроприборы от сети, воздерживаться от телефонных разговоров (по мобильному, стационарному или уличному телефону), не приближаться к линиям электропередач, антеннам, водосточным трубам и громоотводам, а также избегать укрытия под деревьями. Лучше всего укрыться в относительно низком и безопасном месте. Если гроза застала вас в автомобиле, следует остановиться, закрыть окна и дождаться окончания непогоды.

В обращении подчёркивается: "Игнорирование правил безопасности - угроза жизни!"