В Азербайджане задержан блогер

В Азербайджане был арестован блогер Васиф Фатиев.

Как передает Day.Az, он занимался блогерской деятельностью в Бейлаганском районе и его окрестностях. Ранее Фатиев уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл на почве конфликта, в ходе которого Фатиев избил и причинил травмы 53-летнему мужчине.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана, а по решению суда Фатиев был арестован.