https://news.day.az/society/1744636.html В Азербайджане задержан блогер В Азербайджане был арестован блогер Васиф Фатиев. Как передает Day.Az, он занимался блогерской деятельностью в Бейлаганском районе и его окрестностях. Ранее Фатиев уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.
В Азербайджане задержан блогер
В Азербайджане был арестован блогер Васиф Фатиев.
Как передает Day.Az, он занимался блогерской деятельностью в Бейлаганском районе и его окрестностях. Ранее Фатиев уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошёл на почве конфликта, в ходе которого Фатиев избил и причинил травмы 53-летнему мужчине.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана, а по решению суда Фатиев был арестован.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре