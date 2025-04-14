Рашадат Оруджев рассказал о продолжении мер против преступности в Ханкенди

В городе Ханкенди будут продолжены необходимые меры по борьбе с преступностью.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам прокурор города Ханкенди, советник юстиции Рашадат Оруджев.

"Как и на всех территориях суверенного Азербайджана, на освобожденных территориях, в том числе в городе Ханкенди, принимаются все меры по борьбе с преступностью, защите закона",- отметил он.

Прокурор добавил, что и в дальнейшем в городе Ханкенди и на других освобожденных территориях будут продолжены необходимые меры по борьбе с преступностью.