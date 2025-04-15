Пожар в жилом здании потушен - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в многоэтажном жилом доме на улице М. Хади в Хатаинском районе Баку произошёл пожар.
По информации, предоставленной МЧС Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны и Бакинского регионального центра МЧС.
Несмотря на сложные погодные условия и сильный ветер, возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей.
В целях обеспечения безопасности жильцы дома были эвакуированы.
16:38
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице М. Хади в Хатаинском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия оперативно выехали сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Бакинского регионального центра МЧС.
В данный момент ведутся работы по ликвидации пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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