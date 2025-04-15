В системе образования Азербайджана прошли кадровые чистки

В течение 2024 года в образовательных учреждениях страны было проведено 4 743 мониторинга. По результатам проверок, 36 директоров школ освобождены от занимаемых должностей, 38 получили строгий выговор с последним предупреждением, 96 - выговор, а 34 - предупреждение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Как отмечает структура, контрольные мероприятия продолжаются на регулярной основе и направлены на повышение качества образовательного процесса, а также обеспечение прозрачности в работе учебных заведений. Особое внимание при этом уделяется обращениям от граждан и родителей.

Мониторинги охватывают проверку организации учебно-воспитательной, методической, кадровой работы, финансово-хозяйственной документации, а также соблюдение должностных обязанностей. В учреждениях, где были выявлены нарушения, выданы соответствующие указания и установлен контроль.

Контрольные мероприятия продолжатся и на текущей неделе.