В Азербайджане возьмутся за сервисы такси

В Азербайджане сохраняется высокая численность водителей, незаконно занимающихся таксомоторной деятельностью. Ситуация усугубляется тем, что в последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с их участием, что лишь подчеркивает масштабы проблемы.

Как таким лицам удается становиться частью легальных сервисов такси - остаётся открытым вопросом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AZTV, пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджов отметил, что в связи с учащением случаев, когда по вызову клиента приезжает не тот автомобиль, что был заявлен в приложении, ведомство проводит встречи с операторами такси-сервисов.

"Операторам поручено внедрить простейшие меры предосторожности с использованием технических решений, доступных в их программном обеспечении", - сообщил представитель AYNA.

Некоторые компании уже проводят регулярные внутренние проверки, направленные на повышение уровня безопасности и предотвращение мошенничества со стороны водителей. В случае выявления нарушений такие водители моментально отстраняются от работы.