Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 18 апреля.
О погоде в Баку и на Абшеронском полуострове
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 14-19° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 769 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 55-60%, днем 40-45%. Ветер северо-западный.
Ожидаемая погода в регионах
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами туман. Умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.
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