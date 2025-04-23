Проблема такси в Азербайджане

- почему приезжает не тот автомобиль и как это остановить?

Автор: Ибрагим Алиев

В Азербайджане всё чаще возникают жалобы на случаи, когда вызываешь такси через приложения Uber или Bolt, а приезжает совсем другой автомобиль - с несоответствующим госномером, другим водителем. И что раздражает больше всего: чаще - это совершенно грязный и разваливающийся автомобиль. Несмотря на то что это грубое нарушение правил платформ, система контроля работает недостаточно эффективно.

Пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Турал Оруджов в комментарии AZTV отметил, что в связи с учащением случаев, когда по вызову клиента приезжает не тот автомобиль, что был заявлен в приложении, ведомство проводит встречи с операторами такси-сервисов.

"Операторам поручено внедрить простейшие меры предосторожности с использованием технических решений, доступных в их программном обеспечении", - сообщил представитель AYNA.

Что конкретно обсуждается на встречах и какие меры собираются вводить сервисы такси пока неизвестно. Известно только то, что проблема пока не решена и встречается она не только в нашей стране, но и в мире.

Главное отличие в том, что в других странах компании уже внедрены более жёсткие технологические меры, чтобы пресечь такие инциденты. И это как раз тот опыт, который необходимо перенять в Азербайджане.

Официально Uber и Bolt в нашей стране требуют от водителей загружать документы, подтверждать свою личность, предоставлять фото автомобиля и следовать стандартам качества. Однако на практике это работает формально, как утверждают граждане, пользующиеся услугами такси: машины не проходят регулярную проверку, водители могут передавать аккаунты третьим лицам, а техподдержка, как и любая техподдержка, не может ответить на все жалобы.

Какие меры уже применяют в мире?

Во многих странах, столкнувшихся с аналогичными проблемами, сервисы такси внедрили более строгий контроль. К примеру, selfie-проверка личности проходит регулярно. Без ежедневного селфи (несколько раз в день), подтверждающего личность, водитель не может начать смену. Это исключает подмену.

В Бразилии и Нигерии Uber внедрил систему PIN-кодов - пассажиру приходит код, который он должен сообщить водителю перед началом поездки. Если код не совпадает - поездка не начинается. Это предотвращает посадку в чужой автомобиль. А в странах ЕС и США алгоритмы фиксируют подозрительные действия - частую смену автомобилей, несоответствие внешнего вида водителя и его фото. Подозрительный аккаунт автоматически блокируется до проверки. Лондон и Париж пошли другим путем - пассажиры могут отсканировать QR-код на лобовом стекле, чтобы убедиться, что автомобиль и водитель соответствуют информации в приложении. Это повышает прозрачность и безопасность. В Сингапуре и Польше водители обязаны ежемесячно отправлять фото своего авто с разных ракурсов. При плохом внешнем состоянии, видимых повреждениях или грязи - аккаунт блокируется до устранения нарушений.

Многие из этих методов можно внедрить и в Азербайджане. Технически это несложно, но очень важно. Почему? Пассажиры имеют право на безопасность и прозрачность. Подмена автомобиля и водителя - это не только нарушение условий сервиса, но и потенциальная угроза. В случае ЧП такие поездки невозможно отследить, а пассажир фактически остаётся без защиты.

Сервисы такси позиционируют себя как технологические компании нового поколения. Значит, и подход к контролю должен быть не устаревшим, а высокоточным, автоматизированным и беспристрастным. Если они действительно хотят сохранить доверие пользователей в Азербайджане, пора действовать, а не ограничиваться формальными мерами.