В Суговушане произошел несчастный случай

В Азербайджане произошла трагедия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошёл в Суговушане, в жилом здании, где проживают семьи, недавно вернувшиеся в село.

Маленький О. Агазаде, 2022 года рождения, находясь на балконе, случайно упал с пятого этажа.

К сожалению, ребенок скончался до прибытия в медицинское учреждение.