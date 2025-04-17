https://news.day.az/society/1745677.html В Суговушане произошел несчастный случай В Азербайджане произошла трагедия. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошёл в Суговушане, в жилом здании, где проживают семьи, недавно вернувшиеся в село. Маленький О. Агазаде, 2022 года рождения, находясь на балконе, случайно упал с пятого этажа. К сожалению, ребенок скончался до прибытия в медицинское учреждение.
В Суговушане произошел несчастный случай
В Азербайджане произошла трагедия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошёл в Суговушане, в жилом здании, где проживают семьи, недавно вернувшиеся в село.
Маленький О. Агазаде, 2022 года рождения, находясь на балконе, случайно упал с пятого этажа.
К сожалению, ребенок скончался до прибытия в медицинское учреждение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре