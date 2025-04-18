В Куре повысился уровень воды

Уровень воды в реке Кура повысился.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

По данным автоматических гидрологических станций на 11:00 18 апреля, в низовьях Куры на участке Кура-Зардаб уровень воды повысился на 17 см, расход воды составил 641 кубометров/сек (207% нормы), в Кура-Сурре уровень воды повысился на 32 см, расход воды составил 461 кубометров/сек (63% нормы), в Кура-Ширване уровень воды повысился на 38 см, в Куре-Сальяне - на 70 см, в Кура-Банке - на 36 см.