https://news.day.az/society/1745823.html В Куре повысился уровень воды Уровень воды в реке Кура повысился. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
В Куре повысился уровень воды
Уровень воды в реке Кура повысился.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
По данным автоматических гидрологических станций на 11:00 18 апреля, в низовьях Куры на участке Кура-Зардаб уровень воды повысился на 17 см, расход воды составил 641 кубометров/сек (207% нормы), в Кура-Сурре уровень воды повысился на 32 см, расход воды составил 461 кубометров/сек (63% нормы), в Кура-Ширване уровень воды повысился на 38 см, в Куре-Сальяне - на 70 см, в Кура-Банке - на 36 см.
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