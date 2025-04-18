Когда будет завершено строительство ж/д Горадиз-Агбенд?

Работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на территориях, освобожденных от оккупации, продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азербайджанские железные дороги", на данный момент завершено 83% проектных работ и 63% строительно-монтажных работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Из общей протяженности железнодорожной линии в 110,4 км построено 75,6 км, уложено 65,6 км рельсов.