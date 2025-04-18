https://news.day.az/society/1745866.html Когда будет завершено строительство ж/д Горадиз-Агбенд? Работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на территориях, освобожденных от оккупации, продолжаются. Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азербайджанские железные дороги", на данный момент завершено 83% проектных работ и 63% строительно-монтажных работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.
Когда будет завершено строительство ж/д Горадиз-Агбенд?
Работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на территориях, освобожденных от оккупации, продолжаются.
Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азербайджанские железные дороги", на данный момент завершено 83% проектных работ и 63% строительно-монтажных работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.
Из общей протяженности железнодорожной линии в 110,4 км построено 75,6 км, уложено 65,6 км рельсов.
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