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Когда будет завершено строительство ж/д Горадиз-Агбенд?

Работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на территориях, освобожденных от оккупации, продолжаются. Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азербайджанские железные дороги", на данный момент завершено 83% проектных работ и 63% строительно-монтажных работ по строительству железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.