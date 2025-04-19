На бакинской улице обнаружен труп мужчины

В Баку на улице найдено тело мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие произошло в Насиминском районе столицы - на улице Гасанали Сейидзаде был обнаружен труп 48-летнего Алиева Чингиза Чингиз оглы.

Видимых следов насильственной смерти на теле не зафиксировано.

По имеющейся информации, ранее он привлекался к уголовной ответственности по статьям 120 (преднамеренное убийство) и 234 (незаконное хранение и оборот наркотиков) Уголовного кодекса.

По данному факту начато расследование.