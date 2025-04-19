https://news.day.az/society/1746077.html На бакинской улице обнаружен труп мужчины В Баку найдено тело мужчины на одной из улиц. Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие произошло в Насиминском районе столицы - на улице Гасанали Сейидзаде. На месте был обнаружен труп 48-летнего Алиева Чингиза Чингиз оглы. Видимых следов насильственной смерти на теле не зафиксировано.
На бакинской улице обнаружен труп мужчины
В Баку на улице найдено тело мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, происшествие произошло в Насиминском районе столицы - на улице Гасанали Сейидзаде был обнаружен труп 48-летнего Алиева Чингиза Чингиз оглы.
Видимых следов насильственной смерти на теле не зафиксировано.
По имеющейся информации, ранее он привлекался к уголовной ответственности по статьям 120 (преднамеренное убийство) и 234 (незаконное хранение и оборот наркотиков) Уголовного кодекса.
По данному факту начато расследование.
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