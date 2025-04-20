Выпускные экзамены в Азербайджане станут легче?

В 2025 году на выпускном экзамене в Азербайджане 43 участника набрали максимальное количество баллов, что на 10 человек меньше, чем в прошлом году.

Как передает Day.Az, об этом сказал Axar.Az эксперт по образованию Рамин Нуралиев, комментируя итоги экзаменов.

По его словам, снижение связано с уровнем сложности заданий по математике:

"Некоторые задания оказались сложными, что повлияло на общие результаты. В целом, уровень сложности сопоставим с прошлым годом. Это, в свою очередь, может указывать на характер предстоящих вступительных экзаменов - блоковых тестов".

Нуралиев предположил, что Государственный экзаменационный центр (DİM) не станет значительно усложнять блоковые экзамены, так как количество бюджетных мест в вузах, по сравнению с прошлым годом, вероятно, возрастёт.

"Если в 2024 году было 58 тысяч бюджетных мест, то в этом году их может быть 62-63 тысячи. Соответственно, число абитуриентов, проходящих по конкурсу, должно достигать 70 тысяч. Поэтому я не думаю, что блоковые экзамены будут слишком сложными", - отметил он.

Эксперт добавил, что число абитуриентов, набравших 700 баллов, напрямую будет зависеть от сложности блоковых экзаменов: