Выпускные экзамены в Азербайджане станут легче?
В 2025 году на выпускном экзамене в Азербайджане 43 участника набрали максимальное количество баллов, что на 10 человек меньше, чем в прошлом году.
Как передает Day.Az, об этом сказал Axar.Az эксперт по образованию Рамин Нуралиев, комментируя итоги экзаменов.
По его словам, снижение связано с уровнем сложности заданий по математике:
"Некоторые задания оказались сложными, что повлияло на общие результаты. В целом, уровень сложности сопоставим с прошлым годом. Это, в свою очередь, может указывать на характер предстоящих вступительных экзаменов - блоковых тестов".
Нуралиев предположил, что Государственный экзаменационный центр (DİM) не станет значительно усложнять блоковые экзамены, так как количество бюджетных мест в вузах, по сравнению с прошлым годом, вероятно, возрастёт.
"Если в 2024 году было 58 тысяч бюджетных мест, то в этом году их может быть 62-63 тысячи. Соответственно, число абитуриентов, проходящих по конкурсу, должно достигать 70 тысяч. Поэтому я не думаю, что блоковые экзамены будут слишком сложными", - отметил он.
Эксперт добавил, что число абитуриентов, набравших 700 баллов, напрямую будет зависеть от сложности блоковых экзаменов:
"На выпускной экзамен зарегистрировалось 120 тысяч абитуриентов, но важно, сколько из них подадут заявки и примут участие в блоковых экзаменах. Это станет ясно после завершения регистрации 1 мая".
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