В этом случае в Азербайджане можно выйти на пенсию на 5 лет раньше

Если у женщины пятеро и более детей, и она воспитывала их до достижения ими восьмилетнего возраста, то в соответствии со статьёй 8 Закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" возраст выхода на пенсию для таких женщин сокращается на 5 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом в эфире телеканала AzTV заявил специалист департамента социальных выплат Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Пярвин Ализаде.

По его словам, в 2025 году пенсионный возраст женщин в Азербайджане составляет 64 года. Однако, при вышеуказанном случае, если гражданке уже исполнилось 59 лет, то она может получать 220 манатов социальной помощи по возрасту. Если у неё есть право на пенсию, то она будет назначена.

Дополнительно, если женщина имеет пятерых и более детей и ей ещё не исполнилось 59 лет, а её детям менее 18 лет, она также может претендовать на специальную ежемесячную социальную выплату, предназначенную для многодетных матерей. Если же гражданка осуществляет уход за ребёнком с инвалидностью, ей также предоставляется право на снижение пенсионного возраста на 5 лет. Эти два подхода применяются параллельно: либо наличие пяти и более детей, либо уход за ребёнком с инвалидностью - оба случая дают право на выход на пенсию в 59 лет.

Кроме того, если гражданин ухаживает за ребёнком до восьмилетнего возраста после смерти одного из родителей, то ему назначается ежемесячная помощь в размере 120 манатов. А за уход за ребёнком с инвалидностью выплачивается пенсия в размере 100 манатов.

Напомним, что 7 апреля на заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике было обсуждено предложение о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях".

Согласно законопроекту, государственный бюджет будет выступать финансовым источником для выплаты досрочных пенсий по следующим случаям: