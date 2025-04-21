https://news.day.az/society/1746439.html Вниманию метеочувствительных людей Завтра ожидается геомагнитная буря. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию имени Насреддина Туси, на 22-24 апреля прогнозируется геомагнитная буря уровня G1-G2.
Вниманию метеочувствительных людей
Завтра ожидается геомагнитная буря.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию имени Насреддина Туси, на 22-24 апреля прогнозируется геомагнитная буря уровня G1-G2.
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