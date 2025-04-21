Вниманию метеочувствительных людей

Завтра ожидается геомагнитная буря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию имени Насреддина Туси, на 22-24 апреля прогнозируется геомагнитная буря уровня G1-G2.