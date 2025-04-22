Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершил выплату пенсий за апрель по Республике.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 10 апреля были выплачены пенсии за апрель лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт и в Абшеронском районе, а сегодня - в других регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.