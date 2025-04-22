https://news.day.az/society/1746814.html Хорошая новость для пенсионеров Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершил выплату пенсий за апрель по Республике. Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершил выплату пенсий за апрель по Республике.
Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что 10 апреля были выплачены пенсии за апрель лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыт и в Абшеронском районе, а сегодня - в других регионах Азербайджана, а также пенсии, назначенные на льготных условиях.
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