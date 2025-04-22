Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 23 апреля.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь на 23 апреля и вечером местами возможен кратковременный дождь, ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 11-15° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление опустится с 761 мм рт.ст. до 758 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако ночью и вечером местами возможны осадки, грозы. В отдельных местах кратковременные интенсивные осадки, прогнозируется град. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.