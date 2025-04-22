За неуместное поведение в бакинском метро женщина получила штраф

Женщина оштрафована за несанкционированное использование связи "пассажир-машинист" в бакинском метро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, сотрудники полиции установили личность нарушительницы.

За использование связи "пассажир-машинист" без необходимости в отношении женщины было применено административное взыскание в размере 200 манатов.

Отметим, что кадры инцидента распространились в социальных сетях. На видео видно, как пассажирка несколько раз нажимает на кнопку связи с машинистом и задаёт ему вопросы. В одном из обращений она даже поинтересовалась, какое наказание ей может грозить за ненадлежащее использование этой кнопки.

Для справки: данное действие входит в перечень запрещённых, утверждённый Кабинетом Министров в отношении правил поведения в Бакинском метрополитене. Согласно пункту 5.26 инструкции, использование связи с машинистом без необходимости считается нарушением.