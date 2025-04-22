В Азербайджане повысили зарплаты этих лиц

С 1 января 2025 года в Азербайджане утверждены новые должностные оклады для гражданских работников, не являющихся госслужащими, в системе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, ежемесячные оклады сотрудников таможенных органов и учреждений, не финансируемых из госбюджета, будут устанавливаться на уровне, указанном в приложении к постановлению, и утверждаться Государственным таможенным комитетом.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование повышения заработной платы для гражданских сотрудников, работающих в структурах ГТК, финансируемых из госбюджета. Дополнительные средства будут выделены из предусмотренных на 2025 год бюджетных ассигнований.

Таким образом, с нового года ожидается повышение оплаты труда для сотен специалистов, не входящих в категорию госслужащих, что направлено на укрепление кадрового потенциала таможенной сферы страны.