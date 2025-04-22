В Азербайджане скончалась больная эпилепсией

Жительница села Ёгунбулаг Товузского района Басди Велиева (1966 г.р.) скончалась после перенесённой операции в одной из больниц Гянджи.

Как передает Day.Az, женщину доставили в медучреждение два дня назад с диагнозом "кишечная непроходимость", и ей была проведена успешная операция.

Однако медицинский персонал не был осведомлён о том, что пациентка страдала эпилепсией. Несмотря на стабильноe состояние после вмешательства, минувшей ночью у женщины начались судороги, что привело к летальному исходу.

По данному инциденту проводится расследование.