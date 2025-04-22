https://news.day.az/society/1746950.html В Азербайджане скончалась больная эпилепсией Жительница села Ёгунбулаг Товузского района Басди Велиева (1966 г.р.) скончалась после перенесённой операции в одной из больниц Гянджи. Как передает Day.Az, женщину доставили в медучреждение два дня назад с диагнозом "кишечная непроходимость", и ей была проведена успешная операция.
В Азербайджане скончалась больная эпилепсией
Жительница села Ёгунбулаг Товузского района Басди Велиева (1966 г.р.) скончалась после перенесённой операции в одной из больниц Гянджи.
Как передает Day.Az, женщину доставили в медучреждение два дня назад с диагнозом "кишечная непроходимость", и ей была проведена успешная операция.
Однако медицинский персонал не был осведомлён о том, что пациентка страдала эпилепсией. Несмотря на стабильноe состояние после вмешательства, минувшей ночью у женщины начались судороги, что привело к летальному исходу.
По данному инциденту проводится расследование.
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