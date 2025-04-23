В Азербайджане прошёл дождь с грозой
В некоторых районах Азербайджана шел кратковременный дождь с грозой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Так, в Садараке выпало 10 мм осадков, в Шаруре - 9 мм, а в Нахчыване, Шахбузе, Лерике, Товузе, Балакене, Кельбаджаре, Джульфе, Лачыне, Физули, Зангилане, Ордубаде, Ярдымлы, Джалилабаде и Евлахе - по 6 мм.
На отдельных территориях отмечался западный ветер, порывы которого достигали 21 м/с в Кельбаджаре и 20 м/с в Дашкесане.
Температура воздуха в разных регионах страны днём составляла: в Баку и на Абшеронском полуострове - до 26 градусов тепла, в Нахчыванской автономной республике - до 27, в низменных районах - до 28, а в горных - до 20 градусов.
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