Завтра в Баку ожидаются осадки

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове 24 апреля ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, но осадков в основном не предсказывается.

Как передает Day.Az, в ночные часы в некоторых районах возможны дожди и грозы, а также туман в утренние часы. Юго-восточный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха в Баку ночью будет колебаться в пределах 11-15°С, а днем - 20-25°С. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., влажность воздуха ночью достигнет 70-80%, днем - 50-55%.

В большинстве регионов Азербайджана ожидается сухая погода, однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди с грозами, а в отдельных местах - интенсивные осадки и град. В высокогорных районах также возможен снег. Ночью и утром местами будет туман. Ветер будет умеренным, местами с усилениями.

Температура воздуха в регионах ночью составит 13-18°С, а днем - 25-30°С. В горах температура ночью будет колебаться от 5 до 10°С, днем - от 15 до 20°С.