Обеспечена экстрадиция из Украины в Азербайджан лица, находившегося в международном розыске

Ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Хикмета Велиева в соответствии с требованиями Европейской конвенции об экстрадиции удовлетворено Офисом генерального прокурора Украины.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, в связи с тем, что по уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью, были выявлены существенные подозрения в совершении Велиевым Хикметом Ханлар оглу преступного деяния (вымогательство с применением угроз с целью приобретения имущества в особо крупном размере), было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен розыск.

Хикмет Велиев был задержан на территории Украины и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.