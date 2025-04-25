В Азербайджане наблюдается увеличение уровня воды в некоторых реках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, уровень воды в реке Айричай-Агъязы, которая протекает через Большой Кавказ, поднялся на 2 см.

В реках, проходящих через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, таких как Тертерчай-Кельбаджар, уровень воды увеличился на 17 см, Забухчай-Бозлу - на 14 см, Тертерчай-Венг - на 9 см, Охчучай-Бюрюнлю - на 5 см, а Хакаричай-Баласолтанлы - на 4 см.

Что касается трансграничных рек, на участке Кура-Гырагкесемен уровень воды повысился на 5 см, и расход воды составляет 665 м³/сек, что составляет 93% от нормы.