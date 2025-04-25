https://news.day.az/society/1747611.html В Азербайджане наблюдается увеличение уровня воды в некоторых реках В Азербайджане наблюдается увеличение уровня воды в некоторых реках. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, уровень воды в реке Айричай-Агъязы, которая протекает через Большой Кавказ, поднялся на 2 см.
В Азербайджане наблюдается увеличение уровня воды в некоторых реках
В Азербайджане наблюдается увеличение уровня воды в некоторых реках.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, уровень воды в реке Айричай-Агъязы, которая протекает через Большой Кавказ, поднялся на 2 см.
В реках, проходящих через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, таких как Тертерчай-Кельбаджар, уровень воды увеличился на 17 см, Забухчай-Бозлу - на 14 см, Тертерчай-Венг - на 9 см, Охчучай-Бюрюнлю - на 5 см, а Хакаричай-Баласолтанлы - на 4 см.
Что касается трансграничных рек, на участке Кура-Гырагкесемен уровень воды повысился на 5 см, и расход воды составляет 665 м³/сек, что составляет 93% от нормы.
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