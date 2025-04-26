Какая будет погода в последний день недели?

Прогноз погоды на 27 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако к ночи местами возможны кратковременные дожди. Утром в отдельных районах ожидается туман. Северо-восточный ветер к вечеру сменится на северо-западный и временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 12-14° тепла, днём 22-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм ртутного столба до 760 мм. Относительная влажность ночью - 70-80 %, днём - 50-55 %.

Какая погода будет в районах Азербайджана?

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, грозы. В отдельных местах возможны ливни и град. Также в некоторых районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днём - 24-29° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днём - 13-18° тепла.