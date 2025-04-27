https://news.day.az/society/1748106.html В этом районе Баку ограничено движение транспорта В Баку, на пересечении улицы Абдулрагима бея Хаквердиева и проспекта Хусеин Джавида, проводятся ремонтные работы. Как передает Day.Az, в рамках ремонтных работ процесс фрезерования (снятие старого асфальта) уже завершен, и в настоящее время продолжаются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.
В этом районе Баку ограничено движение транспорта
В Баку, на пересечении улицы Абдулрагима бея Хаквердиева и проспекта Хусеин Джавида, проводятся ремонтные работы.
Как передает Day.Az, в рамках ремонтных работ процесс фрезерования (снятие старого асфальта) уже завершен, и в настоящее время продолжаются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.
По этой причине движение на указанном перекрестке временно ограничено. Водителей просят с пониманием отнестись к работам и использовать альтернативные улицы.
Ремонтные работы должны быть завершены до вечера сегодняшнего дня.
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