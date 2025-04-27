В этом районе Баку ограничено движение транспорта

В Баку, на пересечении улицы Абдулрагима бея Хаквердиева и проспекта Хусеин Джавида, проводятся ремонтные работы.

Как передает Day.Az, в рамках ремонтных работ процесс фрезерования (снятие старого асфальта) уже завершен, и в настоящее время продолжаются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

По этой причине движение на указанном перекрестке временно ограничено. Водителей просят с пониманием отнестись к работам и использовать альтернативные улицы.

Ремонтные работы должны быть завершены до вечера сегодняшнего дня.