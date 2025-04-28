В ряде рек Азербайджана наблюдается повышение водности

По данным автоматических гидрологических станций, на утро 28 апреля уровень воды в некоторых реках Азербайджана повысился.

Как передает Day.Az, в реках Большого Кавказа наблюдается следующее повышение: в Айричай-Агъязы - на 25 см, в Гусарчай-Кузун - на 19 см, в Гарасучай-Зардаб - на 3 см, а в реке Тертерчай-Венг, протекающей через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, - на 2 см.

В трансграничных реках на участке Ганых-Джелаир уровень воды увеличился на 3 см, а расход воды составляет 158 м³/сек, что составляет 89% от нормального показателя.