https://news.day.az/society/1748271.html В ряде рек Азербайджана наблюдается повышение водности По данным автоматических гидрологических станций, на утро 28 апреля уровень воды в некоторых реках Азербайджана повысился.
В ряде рек Азербайджана наблюдается повышение водности
По данным автоматических гидрологических станций, на утро 28 апреля уровень воды в некоторых реках Азербайджана повысился.
Как передает Day.Az, в реках Большого Кавказа наблюдается следующее повышение: в Айричай-Агъязы - на 25 см, в Гусарчай-Кузун - на 19 см, в Гарасучай-Зардаб - на 3 см, а в реке Тертерчай-Венг, протекающей через Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, - на 2 см.
В трансграничных реках на участке Ганых-Джелаир уровень воды увеличился на 3 см, а расход воды составляет 158 м³/сек, что составляет 89% от нормального показателя.
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