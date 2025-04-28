Граждан Азербайджана призвали не передавать личные данные неизвестным

26 и 27 апреля с банковских карт нескольких граждан различными киберметодами были похищены средства в размере 2500, 2170, 2000, 927, 497, 416, 415, 320, 312, 165, 160, 140, 79, 78, 71, 52, 50, 49 и 20 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что CVV/CVC-код на карте, OTP-код, отправляемый по SMS, логины и пароли, необходимые для доступа к другим принадлежащим вам системам, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией. В случае предоставления этих сведений неизвестным лицам денежные средства на вашем счете окажутся под угрозой, а если денег нет, то злоумышленники могут взять кредит от вашего имени.

"В очередной раз настоятельно рекомендуем гражданам с особой осторожностью относиться к подозрительным звонкам и сообщениям с предложениями легкого заработка, страхования, визовых процедур, укрепления банковских счетов и выплат по доходам. Ни в коем случае не передавайте свои персональные банковские данные посторонним лицам", - говорится в заявлении МВД.