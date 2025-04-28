https://news.day.az/society/1748392.html В Азербайджане стартует прием детей в первый класс 1 мая начнется прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год. Прием будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
В Азербайджане стартует прием детей в первый класс
1 мая начнется прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год. Прием будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Электронный прием детей в первый класс охватывает общеобразовательные учебные заведения всех городов и районов страны.
В этом году около 85 тысяч детей азербайджанского отделения будут автоматически переведены из подготовительной группы в первый класс.
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