В Азербайджане стартует прием детей в первый класс

1 мая начнется прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2025-2026 учебный год. Прием будет осуществляться через портал www.mektebeqebul.edu.az.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Электронный прием детей в первый класс охватывает общеобразовательные учебные заведения всех городов и районов страны.

В этом году около 85 тысяч детей азербайджанского отделения будут автоматически переведены из подготовительной группы в первый класс.