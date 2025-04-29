В Баку оштрафованы некоторые популярные рестораны

В ряде ресторанов и заведений общественного питания Баку были проведены плановые экологические проверки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, проверки проводились сотрудниками 11-го Регионального управления и Группой мониторинга загрязнения окружающей среды.

В результате мониторинга выяснилось, что выбросы в атмосферу, зафиксированные на таких объектах, как Xəmsə, Ağ Çiçəyim, Afrodita Palace, Arzu, Şahzadə, Leyla Plaza, Kolissa Hall, White Palace, Qızıl Qaya, Golden Baku, Baku Castle, Qəbələ-Xanlar, Xankəndi, Çətir, Alaçatı Mood, Kafe Faiq, Tovuz Manqal, 3 Mərtəbə и Sunrise, превышают установленные экологические нормы.

В связи с нарушениями в адрес ответственных лиц были составлены соответствующие протоколы. Каждому из них грозит административный штраф в размере 2 500 манатов, что предусмотрено действующим законодательством.