На этих территориях временно не будет воды

В Сумгайыте и ряде близлежащих поселков ожидаются временные перебои с водоснабжением из-за планового ремонта на магистральном водопроводе, обеспечивающем город питьевой водой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Объединённую службу водоснабжения крупных городов при Агентстве водных ресурсов Азербайджана, с завтрашнего дня подача воды может быть нестабильной в отдельных районах Сумгайыта, а также в поселках Мушфигабад, Атъялы и 28 Мая.

Завершение ремонтных работ запланировано на вечер 3 мая. После этого водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.