Мошенники продолжают красть деньги с карт азербайджанцев

Вчера с банковских карт граждан Азербайджана было похищено свыше 30 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, злоумышленники использовали различные схемы кибермошенничества для хищения средств с карт. Суммы, снятые со счетов пострадавших, варьировались от 70 до 13 665 манатов.

В связи с этим МВД настоятельно призвало граждан проявлять максимальную осторожность при использовании банковской информации. Напоминается, что такие данные, как CVV/CVC-код, одноразовые пароли (OTP), логины, пароли и PIN-коды, строго конфиденциальны.

Передавая их третьим лицам, владельцы рискуют потерять все средства на своих счетах. Более того, в случае нулевого баланса мошенники могут попытаться оформить кредит на имя владельца карты.

Гражданам советуют быть особенно внимательными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц, особенно если речь идет о "легком заработке", страховании или других заманчивых предложениях.