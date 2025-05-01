Синоптики предупреждают

Со 2 по 4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются ветреные условия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

По информации службы, сильный юго-западный ветер будет дуть не только в Баку и на Абшеронском полуострове, но и в ряде других регионов, включая Нахчыванскую АР, Дашкесан, Гядабей, Гёйгёль, Шемкир, Гянджу, Нафталан, Горанбой, Мингячевир, Кяльбаджар, Лачин, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Гаджигабул, Нефтчала, Сальян, Хызы, Хачмаз, Шабран, Сиязани, Губу, Гусар, Гобустан, Ширван, Шамахы, Исмаиллы, Билясувар, Бейлаган, Лянкярн, Лерик, Ярдымлы, Джалилабад, Масаллы, Астара, Саатлы, Сабирабад, Имишли, Барда, Тертер и Агдам. Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.