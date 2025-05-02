В Гяндже произошел несчастный случай с летальным исходом

В Гяндже молодой человек получил отравление в результате приёма медикаментов.

Как передает Day.Az, 22-летний Гумбат Мамедли (2002 года рождения) был доставлен в больницу с признаками отравления.

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.