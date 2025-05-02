https://news.day.az/society/1749511.html

В Гяндже произошел несчастный случай с летальным исходом

В Гяндже молодой человек получил отравление в результате приёма медикаментов. Как передает Day.Az, 22-летний Гумбат Мамедли (2002 года рождения) был доставлен в больницу с признаками отравления. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.