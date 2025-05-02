https://news.day.az/society/1749591.html Контрабанда на 4,7 млн манатов задержана на границе Азербайджана В прошлом месяце в Азербайджане в рамках борьбы с контрабандой наркотических средств было изъято 228 кг 925 г наркотиков и 14 965 наркосодержащих таблеток. Об этом сообщил Пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), передает Day.Az.
Контрабанда на 4,7 млн манатов задержана на границе Азербайджана
В прошлом месяце в Азербайджане в рамках борьбы с контрабандой наркотических средств было изъято 228 кг 925 г наркотиков и 14 965 наркосодержащих таблеток.
Об этом сообщил Пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), передает Day.Az.
В ходе контрмер, направленных на пресечение контрабанды, была задержана контрабанда общей стоимостью 4 млн 793 тыс. 692 манатов. Включая дроны, патроны, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.
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