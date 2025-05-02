Контрабанда на 4,7 млн манатов задержана на границе Азербайджана

В прошлом месяце в Азербайджане в рамках борьбы с контрабандой наркотических средств было изъято 228 кг 925 г наркотиков и 14 965 наркосодержащих таблеток.

Об этом сообщил Пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), передает Day.Az.

В ходе контрмер, направленных на пресечение контрабанды, была задержана контрабанда общей стоимостью 4 млн 793 тыс. 692 манатов. Включая дроны, патроны, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.