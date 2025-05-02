Объявлены результаты экзаменов от 6 апреля

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты экзаменов, состоявшихся в Азербайджане 6 апреля 2025 года.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Объявлены результаты следующих экзаменов:

1. I тур вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, вступительный экзамен в вуз по V группе специальностей и колледжи на базе 11-летнего образования;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учащихся XI класса текущего года, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах в марте;

5. Выпускной экзамен для желающих принять участие в итоговой аттестации за XI класс экстерном;

6. Выпускной экзамен для выпускников XI классов прошлых лет, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах.