Объявлены результаты экзаменов от 6 апреля
Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты экзаменов, состоявшихся в Азербайджане 6 апреля 2025 года.
Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.
Объявлены результаты следующих экзаменов:
1. I тур вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, вступительный экзамен в вуз по V группе специальностей и колледжи на базе 11-летнего образования;
2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене;
3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене;
4. Выпускной экзамен для учащихся XI класса текущего года, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах в марте;
5. Выпускной экзамен для желающих принять участие в итоговой аттестации за XI класс экстерном;
6. Выпускной экзамен для выпускников XI классов прошлых лет, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре