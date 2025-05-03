https://news.day.az/society/1749775.html Смертельная авария в Огузе В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в ночь с 2 на 3 мая на участке автодороги Огуз-Баян, проходящем через село Баян. Так, автомобиль марки Toyota Prius, управляемый жителем Огузского района, потерял управление и врезался в дерево у обочины.
Смертельная авария в Огузе
В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 мая на участке автодороги Огуз-Баян, проходящем через село Баян.
Так, автомобиль марки Toyota Prius, управляемый жителем Огузского района, потерял управление и врезался в дерево у обочины.
В результате аварии находившийся в машине пассажир от полученных тяжёлых телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Водитель с травмами был доставлен в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Огуза.
По факту проводится расследование.
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