Смертельная авария в Огузе

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 мая на участке автодороги Огуз-Баян, проходящем через село Баян.

Так, автомобиль марки Toyota Prius, управляемый жителем Огузского района, потерял управление и врезался в дерево у обочины.

В результате аварии находившийся в машине пассажир от полученных тяжёлых телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель с травмами был доставлен в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Огуза.

По факту проводится расследование.